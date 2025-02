Prefeito Alexandre Martins entre secretariado - Ascom

A Prefeitura de Búzios apresentou, nesta sexta-feira (31), o Calendário de Eventos 2025, em um evento realizado no Ferradura Resort, que reuniu autoridades, empresários, imprensa e a população. O prefeito Alexandre Martins, ao lado de seus secretários, destacou a importância dessa programação diversificada para impulsionar a economia e fortalecer o turismo, garantindo que Búzios continue sendo um dos destinos mais procurados do Brasil.



"Criamos um calendário de tirar o fôlego, com eventos de qualidade, como Búzios merece. Nossa cidade estará movimentada o ano inteiro, atraindo visitantes, gerando emprego e aquecendo a economia local", afirmou o prefeito.



Com uma programação repleta de cultura, esporte, lazer e gastronomia, o calendário promete transformar cada mês do ano em uma experiência única para moradores e turistas. Festivais gastronômicos, competições esportivas, eventos culturais e celebrações tradicionais farão parte de um roteiro vibrante, consolidando Búzios como um destino turístico de excelência.

Algumas novidades foram lançadas, como etapa nacional de Surf, congresso de Meio Ambiente, evento de reciclagem e a importância disso pro mundo, bem como a “Semana da Mulher”. Alexandre também comentou dos já badalados eventos, os quais continuam, como “Búzios Jazz e Blues, “MPBúzios” e “Natal Luz”.

A Festa das Nações é uma novidade que ainda não está no Calendário, mas vai entrar. “Este é o primeiro ano que vou gastar bem menos recursos, conseguimos muitos patrocínios, as pessoas querem sua marca em Búzios. Mas o mais importante disso tudo é a geração de emprego e renda, é um ganho pra todos”.

Em entrevista à coluna, o prefeito destacou que “a melhor temporada nem sempre é no verão”. “A melhor época pra nossa cidade é outono, inverno e primavera”. Falou ainda sobre a polêmica da reforma da Rua das Pedras, onde também terá eventos. “Reduzimos os acidentes ali em 98%”. Confira na íntegra:

Confira a programação completa:



CALENDÁRIO DE EVENTOS 2025



MARÇO



08 a 15 - Semana da Mulher



14 a 16 - Copa Rio Beach Tennis



29 e 30 - Circuito de Águas Abertas



ABRIL



17 a 20 - Búzios Sailing Week



18 a 20 - Semana Santa



18 - Via Sacra



25 a 27 - Motocross



MAIO



01 a 04 - Búzios Jazz Festival



02 a 16 - Copa do Mundo de Ultra Triathlon 2025



10 - Mister Búzios



16 a 18 - Mais Que Petz



JUNHO



06 a 08 - Festival Gospel



13 a 15 - Anarriê



19 a 22 - Wine



20 a 22 - Parafina



27 a 29 - Blues nas Ruas



29 - Festa dos Pescadores



JULHO



05 e 06 - 10º Pride Búzios



18 a 20 - Búzios On



25 a 27 - Festa de Sant'Anna



AGOSTO



01 a 03 | 08 a 10 - Degusta



21 a 24 - Búzios Biker Fest



30 - Hero Swimrun



SETEMBRO



05 a 07 - Circuito das Artes



11 a 14 - CBSurf Taça Brasil 5000



19 a 21 - Festival da Sardinha e Frutos do Mar



OUTUBRO



06 a 10 - 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento



12 - Dia das Crianças



17 a 19 - MPBúzios



25 - XC Búzios



NOVEMBRO



12 a 15 - Festa da Cidade



15 e 16 - Taça Lachmann Vela



20 - Consciência Negra



28 e 29 - XTerra Búzios



DEZEMBRO



01 a 31 - Natal Luz



12 e 13 - Cantata de Natal

