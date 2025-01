O encontro, que aconteceu no gabinete do Prefeito Fábio do Pastel, contou com a participação dos secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o procurador-geral do município, Peter Samerson e o chefe de gabinete, Fernando Frauches - Divulgação

O encontro, que aconteceu no gabinete do Prefeito Fábio do Pastel, contou com a participação dos secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o procurador-geral do município, Peter Samerson e o chefe de gabinete, Fernando FrauchesDivulgação

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, anunciou a criação do Gabinete de Ações para a Lagoa de Araruama e do Núcleo de Fiscalização. A iniciativa visa intensificar as ações de preservação ambiental da Lagoa de Araruama, um dos principais símbolos naturais e culturais da cidade.



A decisão foi tomada durante uma reunião emergencial que contou com a participação de secretários municipais de diversas áreas, incluindo Meio Ambiente e Pesca, Serviços Públicos, Obras e Desenvolvimento Urbano, Segurança e Ordem Pública, além do procurador-geral do município e do chefe de gabinete.



O prefeito Fábio do Pastel destacou a importância da Lagoa de Araruama para a cidade e para a população, que depende da pesca artesanal para o seu sustento. “A Laguna de Araruama é a nossa maior riqueza natural, símbolo de nossa cidade e de nossa cultura enquanto povo”, afirmou o prefeito. “Estamos trabalhando incessantemente para fiscalizar as diversas áreas da laguna e a rede de esgoto do município, como também para recuperar os locais afetados em nossa jurisdição”.



O Gabinete de Ações para a Lagoa de Araruama terá como responsabilidades a articulação entre as secretarias envolvidas, a elaboração de relatórios periódicos sobre a situação ambiental da lagoa e as ações realizadas, e a criação de campanhas de conscientização e educação ambiental para a população.



Já o Núcleo de Fiscalização irá realizar inspeções regulares nos pontos de despejo de águas da cidade, identificar e coibir práticas irregulares que comprometam a qualidade da água da lagoa, e acionar os órgãos competentes para a aplicação de sanções em casos de infrações ambientais.



O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, ressaltou a importância do trabalho em conjunto com outras secretarias para a preservação ambiental no município. “A força-tarefa estará sobre o comando da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, mas iremos contar com o apoio de diversas pastas”, explicou o secretário. “Com isso, somaremos forças e vamos intensificar diariamente ações de fiscalização em todas as saídas de esgoto do município, bocas de lobo e todas as estações elevatórias que a Prolagos tem. Será uma vigilância muito atuante e isso fará a diferença. Nunca houve isso em nenhum outro município da região, então São Pedro da Aldeia está dando um grande passo no que tange o meio ambiente”.