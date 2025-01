Prefeito Dr. Serginho - Reprodução/ Instagram/ Vídeo

Prefeito Dr. SerginhoReprodução/ Instagram/ Vídeo

Publicado 27/01/2025 20:12 | Atualizado 27/01/2025 20:24

Em Cabo Frio, soubemos por fontes fidedignas que Dr. Serginho (PL) enviou, nesta segunda-feira (27), a folha de pagamento dos servidores públicos ao banco. Os salários estarão disponíveis a partir desta terça-feira (28), contemplando todos os servidores, incluindo os aposentados.

Além disso, Dr. Serginho anunciou que, nesta quinta-feira (30), será efetuado o pagamento dos salários atrasados de dezembro de 2024, dívida herdada da gestão anterior da ex-prefeita Magdala Furtado. Inicialmente, a quitação desses débitos estava prevista para ocorrer em 10 parcelas mensais. No entanto, o prefeito informou que conseguirá antecipar o pagamento integral dos valores devidos, encerrando a pendência que vinha prejudicando os servidores.



Desde o início de sua gestão, Dr. Serginho tem enfrentado um cenário financeiro crítico, com uma dívida de R$ 64 milhões referente à folha de pagamento de dezembro e um caixa praticamente vazio. Para enfrentar a crise, o prefeito decretou estado de calamidade financeira no município, adotando medidas de austeridade, como a redução de gastos com cargos comissionados e correções na folha de pagamento.