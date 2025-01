Bandeira de Mello em visita ao CBA do Corpo de Bombeiros, acompanhado pelo vereador Pedro Abreu (REP) e representantes da Prefeitura - Divulgação

Bandeira de Mello em visita ao CBA do Corpo de Bombeiros, acompanhado pelo vereador Pedro Abreu (REP) e representantes da PrefeituraDivulgação

Publicado 24/01/2025 17:44

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) realizou uma série de compromissos na Região dos Lagos, reforçando parcerias e discutindo demandas importantes para o desenvolvimento local.



No primeiro dia de agenda, Bandeira de Mello esteve em Rio das Ostras, onde se reuniu com o vice-prefeito e secretário de Saúde, Vereador Braga (PSC), e a chefe de gabinete Fabiana. Depois, seguiu para Casimiro de Abreu, onde participou de um encontro com executivos do PSB local, o prefeito Ramon e o vice-prefeito Marquinho da Vaca Mecânica, em um ambiente de diálogo e proximidade com a população.



Em Búzios, o deputado conversou com o prefeito Alexandre Martins (REP) e o presidente da Prolagos sobre os desafios de saneamento na região, especialmente em São Pedro da Aldeia, onde o tema será aprofundado. O dia terminou em Cabo Frio, com visitas à Câmara Municipal ao lado dos vereadores do PSB André Jacaré e André Carvalho, e um encontro com o vereador licenciado e atual secretário de Educação, Pedro Gonçalves.



No segundo dia, a programação começou em São Pedro da Aldeia, com uma visita ao CBA do Corpo de Bombeiros, acompanhado pelo vereador Pedro Abreu (REP) e representantes da Prefeitura. O projeto de ampliação do centro e construção de um novo prédio foi discutido, visando beneficiar 15 municípios da região, de Saquarema a Quissamã.



Na sequência, Bandeira de Mello esteve na Prolagos, debatendo os desafios do saneamento e as iniciativas já implementadas na Lagoa de Araruama. Em Iguaba Grande, o deputado reuniu-se com o prefeito Fábio (CID) e o vereador Alef (CID) para tratar da continuidade de parcerias importantes para o município. Encerrando o dia, em Araruama, ele discutiu com a prefeita Daniela de Lívia (MDB) a ampliação de projetos iniciados na gestão anterior.

Bandeira de Mello esteve na Prolagos, debatendo os desafios do saneamento e as iniciativas já implementadas na Lagoa de Araruama Divulgação



"O desenvolvimento da Região dos Lagos é uma prioridade. Estamos dialogando com lideranças locais e ouvindo as necessidades de cada município para construir soluções que beneficiem a população", destacou Bandeira de Mello.



A agenda do deputado segue nos próximos dias, com novas reuniões e visitas em Niterói. "O desenvolvimento da Região dos Lagos é uma prioridade. Estamos dialogando com lideranças locais e ouvindo as necessidades de cada município para construir soluções que beneficiem a população", destacou Bandeira de Mello.A agenda do deputado segue nos próximos dias, com novas reuniões e visitas em Niterói.