Da esquerda para a direita: Secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell; diretora geral do MART, Carla Renata; secretário de Cultura, Carlão e presidente da Consercaf, Jean Costa - Renata Cristiane

Publicado 23/01/2025 17:44

O Convento Nossa Senhora dos Anjos, sede do Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, será alvo de um choque de ordem nos próximos dias. A iniciativa foi confirmada pela diretora geral da unidade, Carla Renata, que informou ter enviado um ofício à Prefeitura solicitando providências. Em resposta, uma equipe foi ao local para avaliar a situação.



A visita contou com a presença do secretário de Cultura, Carlão, do presidente da Consercaf, Jean Costa, e do secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell. Entre os problemas identificados, destacaram-se o acúmulo de lixo e a presença de um estacionamento clandestino nos arredores do convento.



Durante a inspeção, foi anunciado que, já nesta sexta-feira (24), a Consercaf enviará uma equipe para realizar a limpeza geral do local, com a colocação de uma caçamba para reforçar o recolhimento do lixo. Ainda no mesmo momento da visita, um carro de coleta realizou o recolhimento de resíduos acumulados.



O secretário de Mobilidade Urbana, Josias Da Swell, ficou encarregado de acabar com o estacionamento irregular ao redor do convento, prometendo a instalação de placas de sinalização para organizar o trânsito.

Carlão, secretário de Cultura, foi quem articulou a presença dos outros gestores para agilizar a execução dos serviços. Em entrevista, ele disse que o prefeito, Dr. Serginho, pediu um cuidado especial com os equipamentos que contam a história da cidade.

Confira a entrevista na íntegra: