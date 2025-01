Prefeito de Búzios, Alexandre Martins - Reprodução

Prefeito de Búzios, Alexandre MartinsReprodução

Publicado 21/01/2025 12:56

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, divulgou na noite desta segunda-feira (20), um vídeo contundente nas redes sociais, direcionado à oposição na Câmara Municipal. Em sua fala, o chefe do Executivo afirmou categoricamente que não cederá a pressões que, segundo ele, configuram chantagem política.



A declaração veio após informações de bastidores indicarem que um grupo de vereadores, que formou um bloco oposicionista, estaria exigindo cargos em troca da aprovação de suplementação orçamentária para áreas cruciais, como saúde e serviços públicos, além de apoiar a reforma administrativa proposta pelo prefeito.



De acordo com apurações do Portal RC24h, parte dos integrantes desse bloco de oposição é composta por parlamentares que anteriormente integravam a base de apoio de Alexandre Martins e que estiveram ao seu lado durante a campanha eleitoral. Nos bastidores políticos de Búzios, comenta-se que esses vereadores estariam agora demonstrando “uma outra face”, contrariando o alinhamento anterior com o governo municipal.



O prefeito reforçou, no vídeo, seu compromisso com a ética e a responsabilidade administrativa, sinalizando que não permitirá que interesses particulares sobreponham o bem-estar da população. O caso repercutiu amplamente nas rodas políticas da cidade e deve acirrar ainda mais os debates no Legislativo buziano.