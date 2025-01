Da esquerda para a direita: secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., presidente da Câmara de Vereadores, Jean Pierre, prefeito Fábio do Pastel e vereador Márcio Soares - Divulgação

Da esquerda para a direita: secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., presidente da Câmara de Vereadores, Jean Pierre, prefeito Fábio do Pastel e vereador Márcio SoaresDivulgação

Publicado 17/01/2025 16:00 | Atualizado 17/01/2025 16:06

O prefeito Fábio do Pastel (PL) recebeu das mãos do atual presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre (PP), um cheque de devolução no valor de R$1.320.181,88. O montante é referente ao duodécimo, repassado anualmente pela Prefeitura Municipal, que não foi executado ao longo do exercício financeiro de 2024. A entrega foi realizada nesta quinta-feira (16), no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., do chefe de gabinete, Fernando Frauches, e do vereador Márcio Soares (PL).

Na oportunidade, Fábio do Pastel falou sobre a destinação do valor recebido. “Acabei de receber do presidente Jean Pierre a devolução da verba que a Prefeitura deposita para a Câmara e que não foi utilizada no período de 2024. Chegou em um momento muito importante para a Prefeitura, onde iremos quitar a rescisão dos profissionais contratados. Tenho certeza que vai ser muito importante para eles e nós estamos muito felizes com esse ato da Câmara Municipal”, declarou.

O presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, também falou sobre o momento. “Eu e o vereador Márcio somos vereadores da legislatura passada e, como presidente, hoje, na gestão atual, estamos fazendo a devolução do recurso que sobrou referente ao ano passado, que foi enviado para a Câmara. Sabemos que será destinado às rescisões dos nossos profissionais contratados da Educação. Atuei durante muito tempo como profissional da Educação e, na minha época, não se pagava a rescisão aos profissionais contratados. Isso foi uma vitória do governo do prefeito Fábio do Pastel, que nós parabenizamos por isso. Ficamos felizes em saber que estamos contribuindo para que isso seja feito também”, destacou.