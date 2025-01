Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução

O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), depois que coloca aquele colete escrito “Prefeito” e sai pro expediente, ninguém segura. Em que pese a ânsia da população para que ele resolva tudo “pra ontem” – o que é humanamente impossível dada a lista infinita de problemas deixados pela gestão anterior – o político vem mostrando a que veio. As cobranças são muitas, mas nestes 15 dias de governo, Serginho tem demonstrado que, grande ou pequeno, ele encara o problema de frente e vai resolvendo da melhor maneira possível. Se falta dinheiro, não falta disposição. Pelo menos é o que ele tem demonstrado nesse curto período de chefia do executivo. Não importa se a situação a ser resolvida é na Passagem ou no Manoel Corrêa, ele vai lá e conversa cara a cara com a população. Aliás, os eleitores estão gostando dessa postura de síndico, sinal que estava fazendo falta alguém assim pra comandar uma cidade como Cabo Frio. Outro exemplo disso é que os vídeos sobre as ações que ele têm feito na cidade cresceram exponencialmente em visualizações e compartilhamentos. É só ir na rede social pra conferir. Parece que está agradando.