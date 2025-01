Choque de ordem no bairro Braga - Ascom

Publicado 16/01/2025 18:01

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio iniciou, nesta quinta-feira (16), uma importante ação de choque de ordem no bairro Braga, com o objetivo de combater a desordem urbana e o crescente consumo de crack na região.



A operação, que teve início no Morubá, envolveu diversas secretarias municipais e forças de segurança, incluindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Ordem Pública, Comsercaf e a equipe de Postura. A ação integrou esforços para promover uma mudança estrutural no bairro, com foco na saúde pública e na recuperação da ordem.



Uma das primeiras medidas tomadas foi o fechamento de estabelecimentos de reciclagem irregulares. A operação também focou na melhoria da coleta de lixo e na conscientização sobre os horários corretos para o descarte de resíduos.



“Estamos diante de uma situação social alarmante em nossa cidade. O consumo de crack e a desordem no Braga afetam diretamente não apenas as pessoas em situação de rua, mas também a segurança e o bem-estar de toda a população. Por isso, estamos adotando uma abordagem multidisciplinar, reunindo diversas secretarias para garantir que a assistência social e a saúde atuem com o acolhimento e o tratamento necessários a essas pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou o prefeito Dr. Serginho.



Durante a operação, equipes da Secretaria de Assistência Social retiraram 14 pessoas em situação de rua. Elas foram acolhidas na Casa de Passagem, onde receberão todo o suporte necessário. Entre os acolhidos, cinco manifestaram o desejo de retornar aos seus municípios de origem. Atualmente, a Casa de Passagem abriga 78 pessoas.



Além da assistência social, profissionais da saúde estiveram no local para fornecer cuidados imediatos aos que necessitam de atendimento especializado.



“Muitas dessas pessoas estão em risco constante, tanto para elas mesmas quanto para terceiros. O nosso objetivo não é apenas reorganizar o bairro, mas também oferecer uma oportunidade de recomeço para essas pessoas”, destacou o prefeito.

