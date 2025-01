Com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) removeram carcaças e peças de veículos sem identificação - Divulgação/PM

Com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) removeram carcaças e peças de veículos sem identificaçãoDivulgação/PM

Publicado 15/01/2025 17:50

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi registrada durante uma operação no Jacaré, onde os agentes localizaram uma motocicleta Suzuki azul que havia sido furtada em dezembro do ano passado.



De acordo com a ocorrência, o veículo foi encontrado em um espaço que aparentava ser uma oficina de motos. O responsável pelo local alegou que a motocicleta havia sido deixada para conserto, mas não soube informar o nome, telefone ou qualquer dado que identificasse o proprietário.



Além de recuperar a motocicleta, os agentes contaram com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) para remover carcaças e peças de veículos sem identificação, também encontradas no estabelecimento. A operação faz parte dos esforços da Polícia Civil para combater o roubo e furto de veículos na região, bem como coibir a atuação de receptadores.

Motocicleta Suzuki azul que havia sido furtada Divulgação/PM

Oficina de motos Divulgação/PM

