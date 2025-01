Esgoto a céu aberto - Reprodução/Rede social

Publicado 14/01/2025 15:26

Cabo Frio - Moradores de diferentes regiões de Cabo Frio têm relatado problemas de infraestrutura que estão causando transtornos. As denúncias, chegaram ao Jornal O Dia nesta segunda-feira (13), contudo, segundo os moradores, as demandas são antigas e seguem sem solução.



Na estrada de Campos Novos, um buraco de grandes proporções em uma das pistas tem colocado motoristas em risco, obrigando veículos a desviar para a contramão. De acordo com os denunciantes, recentemente, um acidente foi registrado no local, o que aumentou os apelos da comunidade por uma solução.



Além disso, moradores da Rua Ramon Perelo Filho, no bairro Algodoal, denunciam a presença de esgoto a céu aberto. Segundo relatos, o problema tem gerado um forte odor e dificultado a circulação de pedestres e veículos na via. “O cheiro é insuportável, principalmente em dias quentes”, disse um morador.



O Jornal entrou em contato com a prefeitura solicitando um posicionamento sobre as situações. Em resposta, foi enviada a seguinte nota;



“Uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos vai ao local para a avaliar como será resolvida a situação. Além disso, está sendo feito um levantamento de todos os locais que encontram-se na mesma situação para que sejam realizados os devidos reparos”