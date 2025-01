Mulher teve o celular furtado dentro de uma lavanderia - Reprodução/ Câmeras de segurança do estabelecimento

Mulher teve o celular furtado dentro de uma lavanderiaReprodução/ Câmeras de segurança do estabelecimento

Publicado 14/01/2025 14:06

Cabo Frio - Uma mulher teve o celular furtado dentro de uma lavanderia localizada na Rua João Pessoa, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio. O crime aconteceu na noite deste sábado (11) e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento.



Conforme as imagens, a ação do criminoso, registrada por volta das 22h30, durou menos de dois minutos. A mulher estava tirando suas roupas da máquina quando o indivíduo, que vestia uma bermuda azul e um casaco de moletom, entrou e circulou pelo local.



Após visualizar o celular da vítima na bancada, ele colocou uma peça de roupa por cima, se fez de “desentendido”, andou um pouco pelo estabelecimento e, em seguida, furtou o aparelho, agindo como se nada tivesse acontecido. Por fim, ele saiu sem que a mulher percebesse a falta do celular.



Posteriormente, a mulher notou que seu aparelho não estava no local e, ao verificar as imagens de segurança, constatou o crime. A vítima registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil está investigando o caso.

A lavanderia divulgou uma nota informando que lamenta o ocorrido e que está à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Leia na íntegra:



“A Lavandaria Lavei & Sequei vem, por meio desta, esclarecer os fatos relacionados ao furto ocorrido em nosso estabelecimento na noite do último sábado, 11 de janeiro de 2025, por volta das 22h30.



Esclarecemos que, a lavandaria não se responsabiliza por objetos pessoais deixados nas dependências da loja. Ao sermos informados do incidente, prontamente disponibilizámos as imagens das câmaras de segurança à cliente que teve o seu celular roubado, a fim de facilitar a identificação do autor do crime e possibilitar o registo de um boletim de ocorrência pela vítima, para reaver o seu bem.



Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos o nosso compromisso em alertar os clientes sobre a importância de cuidarem dos seus pertences durante a utilização do espaço, uma vez que a lavandaria não conta com funcionários em permanência no local.



Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e reiteramos o nosso empenho em garantir um ambiente seguro e funcional para todos os nossos clientes”.