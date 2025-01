126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi vítima de homicídio na tarde deste domingo (12), no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava na rua.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram o jovem já sem vida. A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia no local do crime e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde as investigações estão em andamento. A Polícia Civil busca identificar e prender os autores do crime, além de apurar as circunstâncias que levaram ao homicídio.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou sobre possíveis suspeitos.