Bicho-preguiça foi avistado passeando tranquilamente - Reprodução

Bicho-preguiça foi avistado passeando tranquilamenteReprodução

Publicado 10/01/2025 17:23

Em mais um sinal da rica biodiversidade que habita o Parque Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Cabo Frio, um simpático bicho-preguiça foi avistado passeando tranquilamente pelos arredores nesta semana. A aparição do animal, conhecido pela lentidão e hábitos arborícolas, demonstra a preservação do habitat natural e a importância do parque como refúgio para diversas espécies.



O Parque Municipal do Mico-Leão-Dourado é uma área de proteção ambiental que abriga uma variedade de fauna e flora típicas da região. Além dos icônicos micos-leões-dourados, que dão nome ao local, o parque é um refúgio para diversas outras espécies, como aves, répteis e mamíferos.



O avistamento do bicho-preguiça reforça a importância da conservação do parque e da preservação do ecossistema local. A presença desses animais indica um ambiente saudável e equilibrado, onde a natureza pode seguir o curso livremente.