Momento em que acusado chega à delegacia - Reprodução

Publicado 10/01/2025 17:04

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, conseguiu evitar um trágico desfecho em um caso de violência doméstica na noite de quarta-feira (8), resultando na prisão de um homem.

Uma denúncia anônima alertou as autoridades sobre uma mulher de 45 anos que estava sendo agredida e ameaçada com uma arma branca pelo companheiro na residência onde moram, localizada no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios.

Diante da gravidade da situação, equipes foram deslocadas imediatamente para o local. Ao chegar à residência, os agentes encontraram a vítima em estado de choque e conseguiram deter o agressor em flagrante.

O homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por violência doméstica e permanece preso. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi orientada sobre os procedimentos legais.