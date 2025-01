Operação em conjunto - Divulgação/PC

Publicado 08/01/2025 17:47

Cabo Frio - Uma operação em conjunto da Prolagos com a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal e a concessionária Enel flagrou furtos de água e energia elétrica, nesta terça-feira (7), em Cabo Frio. A ação aconteceu em um local de marina, no bairro Gamboa, e uma mulher foi levada para a delegacia.



A fiscalização verificou que havia captação irregular em um terreno usado para guardar embarcações e camping, às margens do canal. No local, foi flagrado estacionado um ônibus, adaptado como motor-home, próximo a um dos pontos irregulares de água e luz.



A mulher, identificada como responsável pelo veículo, foi levada para a delegacia de Cabo Frio, onde foram registradas as duas ocorrências pelos furtos pela Prolagos e Enel. Ela prestou depoimento e o ônibus foi apreendido. A irregularidade é considerada crime pelo código penal (artigo 155).

“Sempre importante ter a parceria de outros órgãos para combatermos ações que comprometem a comunidade. O furto de água pode causar sérios impactos no abastecimento de casas e comércios da região, por conta da perda de pressão na rede. Contamos com a ajuda da população com as denúncias para que casos como este sejam fiscalizados e coibidos”, afirma o gerente Comercial da Prolagos, Saimon Moreira.



Em 2024, a Prolagos realizou 12.804 vistorias. Delas, em 8.955 foram flagradas fraudes, o que representa uma assertividade de 70% nas fiscalizações. Antes de ser identificado, o responsável pode efetuar uma autodenúncia e negociar formas de regularização. A população também pode contribuir denunciando atitudes suspeitas. Basta entrar em contato com a Prolagos por meio de ligação ou Whatsapp, pelo número 0800 7020 195.