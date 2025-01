Turista de 33 anos sofre agressão - Reprodução/Rede social

Turista de 33 anos sofre agressão Reprodução/Rede social

Publicado 08/01/2025 17:27

Cabo Frio - A confusão que aconteceu em um quiosque na Praia do Peró, em Cabo Frio, na última sexta-feira (3), ganhou novos desdobramentos. Inicialmente, informações apontavam que o cliente agredido teria tentado sair sem pagar a conta, motivando a briga. No entanto, o turista de 33 anos, que preferiu não se identificar, relatou ao Jornal que as agressões teriam ocorrido porque ele recusou pagar a taxa de serviço.

De acordo com o relato, o homem estava acompanhado da esposa, da avó, do sobrinho e do filho de 9 anos no momento do incidente. Ele afirmou que em momento algum se recusou a quitar o valor consumido, mas questionou os 10% cobrados como taxa de serviço, atitude que, segundo ele, gerou a confusão.

“Em nenhum momento eu quis sair sem pagar, até porque estava na frente do quiosque. Eu já tinha pedido para efetuar o pagamento a uma moça, informando o que eu consumi e pedindo para retirar os 10%. Nisso, fui entregar para minha esposa a cadeira e o guarda-sol que estavam comigo, para ela poder lavar no chuveirão. Foi então que o garçom veio com grosseria, gritando que eu era caloteiro, safado e que não queria pagar a conta, e começou a me agredir, como mostra no vídeo”, relatou a vítima.

A vítima também criticou a postura do proprietário do quiosque, afirmando que, em nenhum momento, ele tentou resolver a situação de forma amigável. “Pelo contrário, ele ficou a favor do garçom. Inclusive, ele aparece no vídeo e não tentou, em nenhum momento, retirar o funcionário e resolver a questão da melhor forma possível”, declarou, indignado.

A situação ganhou grande repercussão nas redes sociais, sendo comentada, inclusive, pelo prefeito Serginho (PL). A atitude do garçom gerou uma suspensão temporária do quiosque, que ficou sem funcionar durante o fim de semana. O município esclareceu que, em caso de reincidência, o estabelecimento poderia perder definitivamente a licença de operação.

No entanto, o novo desdobramento gera expectativas de medidas mais extremas por parte da prefeitura, antes de qualquer outra intercorrência grave, uma vez que, de acordo com o turista, a confusão gerou sérios prejuízos. Conforme avaliação médica, ele pode até mesmo precisar de uma cirurgia.

“Meu dedo está machucado, estou sem trabalhar. Sou tratador de piscina, talvez tenha que fazer até mesmo uma cirurgia. O médico está avaliando uma lesão no ligamento”, disse o turista, complementando: “[A impressão que fica] é a pior possível, pois fui para me divertir e fui agredido na frente do meu filho de apenas 9 anos de idade, da minha esposa, do meu sobrinho e da minha avó. Infelizmente os quiosques querem cobrar preços absurdos, tomam conta da areia com suas cadeiras e barracas”, finalizou, destacando que fez um boletim de ocorrência.

O Jornal questionou à prefeitura sobre uma possível suspensão definitiva do quiosque. Em resposta, a prefeitura enviou a seguinte nota: “A Prefeitura de Cabo Frio informa que a atividade comercial do quiosque no Peró foi suspensa pela Secretaria de Ordem Pública por três dias, em razão da cobrança irregular ocorrida na última sexta-feira (3). O funcionamento do local está liberado para voltar à normalidade nesta terça-feira (7)”.