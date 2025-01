Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 06/01/2025 14:57

Cabo Frio - Um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo (5) deixou ao menos uma pessoa ferida na Avenida Julia Kubitschek, no bairro Itajuru, em Cabo Frio. Segundo informações preliminares, um veículo colidiu frontalmente com uma árvore após o condutor perder o controle do automóvel próximo a um posto de combustíveis.



Com a força do impacto, a parte frontal do carro ficou completamente destruída. Uma mulher que ocupava o banco do passageiro sofreu ferimentos, foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.



A Polícia Militar esteve no local para realizar os primeiros atendimentos e registrar a ocorrência. De acordo com testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez, no entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.



Segundo a PM, o motorista teria fugido do local e três vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.