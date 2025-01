48 pedras de crack, dois pinos de cocaína e R$ 22,00 em dinheiro - Divulgação/PM

Publicado 06/01/2025 14:24

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou, na noite de sexta-feira (3), na apreensão de drogas e na prisão de um homem no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

A equipe do 25º BPM realizava patrulhamento na região quando se deparou com um grupo de pessoas na Praça Campinho de Areia, localizada na Rua do Forno.

Durante a abordagem, um dos indivíduos presentes tentou alertar os outros sobre a aproximação da viatura, gritando “OLHA A BARCA”.

Diante disso, os policiais procederam à revista de todos os elementos e encontraram, com um homem de 34 anos, uma quantia de 48 pedras de crack, dois pinos de cocaína e R$ 22,00 em dinheiro.

Os entorpecentes estavam dispersos pelos bolsos do homem, em sua carteira, em um pequeno recipiente de vitamina C e até em sua joelheira.

O homem, ao ser questionado, negou estar envolvido com o tráfico de drogas e alegou que as pedras de crack seriam para consumo próprio.

Contudo, como o local é amplamente dominado por facções criminosas, o indivíduo foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.