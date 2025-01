Homem é preso com uma motocicleta furtada e com a placa clonada - Divulgação/PM

Homem é preso com uma motocicleta furtada e com a placa clonadaDivulgação/PM

Publicado 06/01/2025 14:08

Cabo Frio - Um homem foi preso com uma motocicleta furtada e com a placa clonada na tarde de sexta-feira (3) em Cabo Frio.



A ação policial teve início após a seguradora informar à guarnição sobre o furto da motocicleta e fornecer o endereço onde o veículo estaria. Ao chegar ao local indicado pelo rastreador, os policiais abordaram o condutor, J.V.O.D.S., de 21 anos.



Durante a abordagem, o homem não apresentou a documentação do veículo e da CNH. Após consulta ao chassi da motocicleta, foi constatado que a placa original era outra, confirmando a denúncia da seguradora.



Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante por receptação e a motocicleta foi apreendida. Ele foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado.