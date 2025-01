Cliente agride a funcionária - Câmera de segurança

Cliente agride a funcionária Câmera de segurança

Publicado 03/01/2025 17:30

Cabo Frio - Uma confusão foi registrada na Sorveteria Itália, localizada na Praia do Forte, em Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (1). Uma cliente agrediu a funcionária do estabelecimento com um cardápio, após um desentendimento que teve início por causa do uso do banheiro da sorveteria. O caso foi registrado por câmeras de segurança e presenciado por outros clientes.



De acordo com o relato da atendente, a mulher chegou ao local enquanto uma grande fila já havia se formado no caixa e pediu, insistentemente, para usar o banheiro, interrompendo o atendimento. Apesar das normas do local exigirem que o banheiro só fosse liberado para clientes que realizassem uma compra, a funcionária cedeu à insistência e entregou a chave, por estar sozinha lidando com a demanda.



No entanto, não deu tempo de explicar como manusear a maçaneta e a mulher acabou ficando presa no banheiro. Irritada, ela começou a bater forte na porta. Nesse momento, a funcionária foi até lá, ajudou a destrancar a porta e disse: “Você não está na sua casa”, voltando para o balcão em seguida.



Esse comentário provocou a ira da cliente, que pegou um cardápio e agrediu a atendente, proferindo xingamentos.



Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da sorveteria, que mostram o momento em que a cliente sai do banheiro, discute com a atendente e, em seguida, a agride.



A situação gerou revolta entre os outros clientes. Ainda não há informações sobre a identidade da mulher. O caso ainda será registrado na 126ªDP.



A sorveteria não se pronunciou oficialmente sobre a agressão.