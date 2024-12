Operação conjunta resultou na apreensão de 38 caixas de som - Divulgação/PM

Publicado 31/12/2024 12:23

Cabo Frio - Na madrugada desta terça-feira (31), uma operação conjunta na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, resultou na apreensão de 38 caixas de som utilizadas de forma irregular. A ação ocorreu entre 1h e 3h e contou com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM), do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Polícia Militar (PM) e da equipe de Posturas da prefeitura.

A operação teve como objetivo coibir o uso de equipamentos sonoros em desacordo com a Lei Municipal nº 3.818/2023, que regulamenta os limites de som em áreas públicas.

A orla da Praia do Forte, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio, recebe grande movimentação de moradores e turistas durante o período de festas de fim de ano. A operação foi realizada para garantir o cumprimento da legislação municipal e minimizar os transtornos causados pelo excesso de barulho, especialmente durante a madrugada.

Novas operações estão previstas para os próximos dias, com a expectativa de grande movimento na cidade por conta do Réveillon e da temporada de verão.