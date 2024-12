Estacionamento irregular - Reprodução/Rede social

Publicado 31/12/2024 11:32

Cabo Frio - O tradicional pátio do Teatro Municipal de Cabo Frio, localizado próximo à Praia do Forte, tem sido alvo de um problema crescente: o estacionamento irregular de veículos. Imagens registradas nesta segunda-feira (30) mostram um cenário de desordem, com carros estacionados em áreas proibidas e a atuação de flanelinhas organizando o espaço de forma improvisada.



A falta de fiscalização e o desrespeito às normas de trânsito têm transformado um local de grande valor cultural em um verdadeiro caos viário. Testemunhas relatam que os flanelinhas cobram valores para permitir o estacionamento, ignorando as placas de proibição e direcionando os veículos de forma arbitrária.



A prática irregular não apenas compromete a ordem urbana, mas também a segurança e a acessibilidade do pátio do teatro. A situação tem gerado grande insatisfação entre os moradores, que veem o patrimônio cultural da cidade sendo desrespeitado. “É lamentável ver um espaço tão importante sendo utilizado de forma inadequada. Isso demonstra a falta de cuidado com a nossa cidade”, lamentou uma moradora que preferiu não se identificar.



A denúncia da situação também se espalhou pelas redes sociais, onde cidadãos cobram uma ação mais efetiva das autoridades competentes para coibir a prática irregular e garantir a ordem no local.



*Com informações do Cabo Frio em Foco.