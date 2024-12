126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 30/12/2024 17:56

Cabo Frio - Uma guarnição foi acionada na tarde deste domingo (29) para atender a uma ocorrência na Rua Praia do Pontal, na Passagem, em Cabo Frio. De acordo com o solicitante, um indivíduo identificado como A.G.P., de 35 anos, estaria utilizando seu terreno como estacionamento particular, sem a devida autorização.

Diante da denúncia, os policiais militares se deslocaram até o local indicado e, após consulta aos sistemas, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o acusado.

Considerando a situação, os policiais conduziram A.G.P. para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi preso em flagrante por invasão de terreno.