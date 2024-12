Turistas mineiros são assaltados - Reprodução

Publicado 30/12/2024 17:31

Cabo Frio - Na tarde deste sábado (28), um grupo de turistas de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi assaltado à mão armada enquanto fazia uma trilha na Praia do Peró, em Cabo Frio. Eles percorriam o trajeto a pé quando foram abordados por dois homens armados, que os mantiveram reféns por cerca de 30 minutos.

De acordo com os relatos das vítimas, os criminosos apontaram armas para suas cabeças, gerando momentos de pânico. Durante o assalto, os suspeitos roubaram celulares e impediram o grupo de sair do local até que concluíssem a fuga. Após o incidente, as vítimas buscaram ajuda e registraram a ocorrência na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.

A Praia do Peró, certificada com a Bandeira Azul por sua preservação ambiental e infraestrutura, é um dos destinos turísticos mais procurados de Cabo Frio. Apesar de sua fama por paisagens paradisíacas, o episódio chama atenção para a necessidade de reforço na segurança na região.

*Com informações do Cabo Frio em Foco.