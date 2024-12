Acidente - Reprodução

Publicado 30/12/2024 17:10

Cabo Frio - Nas primeiras horas da manhã deste sábado (28), um grave acidente resultou na morte de um motociclista na Rua Davi Garcia, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, próximo à Igreja Wesleyana. Segundo informações preliminares, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um muro, que foi completamente destruído no impacto.



A vítima, identificada inicialmente apenas como Eduardo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A força do impacto foi tão intensa que causou a fratura do pescoço do motociclista.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar e a perícia técnica também estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários.



O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia, que investigará as circunstâncias do acidente.