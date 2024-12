Quina - Divulgação

Quina Divulgação

Publicado 26/12/2024 17:30

Cabo Frio - Uma aposta de Cabo Frio acertou quatro números do concurso da Quina e garantiu um prêmio de R$ 4.682,45. O sorteio ocorreu na noite desta terça-feira (24) e tinha como prêmio principal R$ 9,5 milhões para quem acertasse os cinco números.

Os números sorteados foram 04, 16, 44, 64 e 68. A aposta premiada foi simples e feita na Lotérica Zebrinha, localizada no bairro São Cristóvão.

Como ninguém conquistou o prêmio principal, o valor acumulado para o próximo sorteio, que acontecerá nesta quinta-feira (26), está estimado em R$ 10,5 milhões.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço e maiores as chances de ganhar. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).