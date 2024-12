126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 26/12/2024 14:57

Cabo Frio - Um crime bárbaro manchou a celebração do Natal em Cabo Frio. Na manhã desta quarta-feira (25), um idoso foi brutalmente assassinado dentro da própria residência, localizada na Rua 1, no bairro Vila do Sol.

Segundo informações preliminares, o autor do crime seria o enteado da vítima. O homicídio teria ocorrido após uma discussão entre os dois homens, que evoluiu para uma agressão física.

Vizinhos, ao ouvirem os gritos e os barulhos da briga, acionaram a Polícia Militar. Ao chegar à residência, os agentes encontraram o idoso, conhecido como Ceará, já em óbito. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Segundo a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado, diligências estão sendo realizadas para identificar oficialmente o autor do homicídio, que segue foragido.