141 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha, 13 frascos de loló, um rádio transmissor, um celular e R$ 191 em espécie - DivulgaçãoPM

Publicado 24/12/2024 15:00

Cabo Frio - Na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 10h, policiais militares realizaram uma importante operação no bairro Parque Eldorado, em Cabo Frio, resultando na prisão de um homem de 18 anos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas.

Após receberem informações sobre um indivíduo ligado a uma facção criminosa que estaria utilizando uma casa abandonada na Rua Abel Gomes dos Santos como depósito para o tráfico de drogas, as equipes se deslocaram até o local. Ao chegarem, os policiais encontraram diversas drogas espalhadas pela entrada da casa, o que confirmou as denúncias.

No interior do imóvel, os agentes abordaram um elemento, identificado como K.C.G., que portava uma sacola com mais drogas. Ao todo, foram apreendidos 141 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha, 13 frascos de loló, um rádio transmissor, um celular e R$ 191 em espécie.

O jovem foi preso em flagrante e conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas.