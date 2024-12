Prefeitura de Cabo Frio - Divulgação

Publicado 24/12/2024 13:34

Cabo Frio - Motoristas responsáveis pelo transporte de pacientes em hemodiálise de Cabo Frio anunciaram, em comunicado divulgado no domingo (22), a paralisação temporária das atividades. O motivo principal do protesto é o atraso no pagamento do décimo terceiro salário, que deveria ter sido quitado até 20 de dezembro, conforme determina a legislação trabalhista.

A interrupção do serviço ocorre em um momento delicado para a cidade, marcada por diversas polêmicas no final do governo da prefeita Magdala Furtado (PV). A medida, embora compreensível diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela categoria, gera preocupação entre os pacientes, que dependem desse serviço essencial para a manutenção de suas vidas.

“Entendemos a importância desse serviço para vocês pacientes, mas diante de toda dificuldade financeira que estamos passando, não vemos outro caminho. Temos nos esforçado mesmo diante de tantos problemas para oferecer o melhor de nós, mas não temos sido reconhecidos por isso”, diz trecho do comunicado.

Procurada pela reportagem do O Dia nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Cabo Frio ainda não retornou.