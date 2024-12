152 pinos de cocaína, 120 porções de skank, 202 trouxinhas de maconha e 96 pedras de crack. Além disso, dois aparelhos celulares, duas peças de roupas camufladas, R$ 100 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 23/12/2024 15:11

Cabo Frio - Na noite deste sábado (21), dois homens, de 19 e 27 anos, foram detidos em flagrante por tráfico de drogas na Estrada Gargoá, no distrito de Unamar, Cabo Frio. A operação foi conduzida pela Polícia Militar, após informações sobre indivíduos traficando na localidade, trajando roupas camufladas.

De acordo com a ocorrência, guarnições foram enviadas ao local e encontraram suspeitos com as características informadas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os indivíduos tentaram fugir. Um deles foi interceptado logo durante a abordagem, enquanto o outro tentou escapar de motocicleta, mas foi detido no início da rua.

Com os detidos, foram apreendidos 152 pinos de cocaína, 120 porções de skank, 202 trouxinhas de maconha e 96 pedras de crack. Além disso, dois aparelhos celulares, duas peças de roupas camufladas, R$ 100 em espécie e uma motocicleta azul, sem placa e com chassi e motor adulterados, foram recolhidos.

Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde o caso foi registrado. De acordo com a ocorrência, ambos foram autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que tratam do tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. A motocicleta apreendida também foi levada para a delegacia, onde será submetida a perícia.