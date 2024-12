Homem furta lixeira - Câmera de segurança

Homem furta lixeira Câmera de segurança

Publicado 20/12/2024 17:07

- Os moradores do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, estão enfrentando um problema crescente: o furto de lixeiras de ferro e alumínio, entre outro objetos feitos dos mesmos metais. Na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 7h23, mais um caso do tipo foi registrado na região.Segundo relatos de moradores, um criminoso teria quebrado a base de encaixe de uma lixeira no dia anterior, deixando-a solta para facilitar a remoção no dia seguinte. A ação, realizada em plena luz do dia e em uma área com grande fluxo de pessoas, demonstra a audácia dos criminosos, que não se intimidam com a presença de testemunhas.Os objetos furtados são geralmente vendidos em ferro-velhos, o que gera um lucro fácil e rápido para os criminosos. Além do prejuízo financeiro para a comunidade, os furtos de lixeiras causam transtornos para os moradores, que precisam lidar com o acúmulo de lixo e a falta de higiene no bairro.Na madrugada da última terça-feira (17), uma clínica de atendimento psicológico à crianças neurodivergentes, no bairro Jardim Flamboyant, foi vítima de uma ação criminosa em que um ladrão furtou um portão de alumínio do estabelecimento.