Homem furta portão de clínica de tratamento psicológico Câmeras de segurança

Publicado 20/12/2024 15:52

Cabo Frio - Um crime inusitado foi registrado em Cabo Frio na madrugada da última terça-feira (17). Câmeras de segurança registraram o furto do portão de uma clínica especializada em tratamento psicológico para crianças neurodivergentes, localizada na Rua Carlos Nunes, no bairro Jardim Flamboyant.



As imagens mostram um homem se aproximando do estabelecimento por volta das 00h36. Com muita calma, ele abre o portão e se afasta do local ao perceber a presença de pessoas passando pela rua. Segundos depois, ele retorna e arranca o portão da fachada da clínica e foge em seguida, com a companhia de um comparsa.



O furto do portão causou grande prejuízo à clínica, que atende crianças com necessidades especiais e que depende de um ambiente seguro e acolhedor para realizar as atividades.



A Polícia Civil está investigando o caso e pede a colaboração da população para identificar os autores do crime.