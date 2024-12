Protesto de moradores - Reprodução

Publicado 18/12/2024 15:59

Cabo Frio - Moradores do Peró, em Cabo Frio, bloquearam a Rua do Coutrim nesta quarta-feira (18) em protesto contra a falta de energia elétrica, que já dura três dias, causando inúmeros transtornos. Eles classificaram a situação como “uma vergonha”, reflexo dos problemas enfrentados após a forte tempestade que atingiu a Região dos Lagos na segunda-feira (16). Enquanto o bairro sofre com essa realidade, outras áreas da cidade, assim como os municípios vizinhos Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia, também enfrentam dificuldades relacionadas à falta de energia, afetando até meios de comunicação, como a sede da Estação 104 FM.

Segundo a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, o problema foi causado pelas “fortes chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, que derrubaram galhos e árvores sobre a rede elétrica”. A empresa também informou que foram registrados “ventos entre 65 km/h e 85 km/h, além de mais de 2.350 raios”.



A concessionária destacou que 99,4% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido, mas os 0,6% restantes relatam prejuízos devido à demora na solução do problema.



Em Arraial do Cabo, localidades como o Centro e o bairro Praia Grande ainda enfrentam falta de energia. De acordo com a prefeitura, diversas árvores caíram sobre as fiações elétricas. Ainda na noite de segunda-feira, representantes do Procon municipal se reuniram com a Enel, cobrando mais rapidez para resolver a situação.



Em São Pedro da Aldeia, bairros como Alecrim, Morro dos Milagres, Balneário, Centro, Nova São Pedro e Porto da Aldeia continuam parcialmente sem energia. A prefeitura informou que mantém contato constante com a concessionária, que afirmou estar “trabalhando em diversos pontos para restabelecer a eletricidade”.