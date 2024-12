M.L.F. de S., acusado de homicídio qualificado - Divulgação/PM

Publicado 19/12/2024 13:19

Cabo Frio - A equipe da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) cumpriu nesta quarta-feira (18) um mandado de prisão preventiva contra M.L.F. de S., acusado de homicídio qualificado. O crime está ligado à disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações do Núcleo de Homicídios, M.L.F. de S., juntamente com um adolescente infrator, ambos integrantes da facção CV, são os responsáveis pela morte de um membro do TCP.

A prisão foi embasada em um laudo pericial que atestou a compatibilidade entre a arma de fogo apreendida com M.L.F. de S. e as características das balas encontradas no corpo da vítima.

O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.