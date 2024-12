Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Reprodução

Publicado 19/12/2024 13:15

Cabo Frio - Denúncias recebidas nesta quarta-feira (18) apontam que a Unidade de Pacientes Graves (UPG) do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no Jardim Esperança, em Cabo Frio, estaria paralisada, enquanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle estaria enfrentando dificuldades para transferir pacientes graves por falta de vagas em unidades de terapia intensiva.

A crise na saúde pública do município vem se agravando desde novembro, marcada por relatos de atrasos salariais e falta de insumos nas unidades de saúde. Trabalhadores denunciaram que os pagamentos do último mês foram atrasados, e a incerteza sobre o pagamento do 13º salário gerou insatisfação entre os profissionais. No início de dezembro, o atendimento emergencial do HMOCS foi parcialmente fechado, agravando ainda mais a situação.

Nesta terça-feira (17), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou uma reunião virtual com os secretários municipais de Saúde, Bruno Alpacino, e de Fazenda, Vinícius Dias, exigindo a regularização dos serviços essenciais em até 48 horas. O órgão também determinou a criação de uma comissão para acompanhar mensalmente o processo de recuperação do sistema de saúde, além de cobrar mais transparência na transição para a nova gestão.

Servidores e moradores têm realizado protestos com frequência, denunciando precariedade nos serviços, falta de pagamento e fechamento de unidades.

Com relação à UPG, a prefeitura, em nota, negou paralisação da unidade., e afirmou que “a informação não procede. A Unidade de Pacientes Graves (UPG) do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos está em pleno funcionamento e, nesta quarta-feira (18), três pacientes estão internados na unidade”. O município ainda não retornou sobre a falta de vagas.