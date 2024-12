Vazamento de gás em via pública - Divulgação/GM

Publicado 20/12/2024 15:40

Cabo Frio - Um vazamento de gás em via pública mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal na manhã desta quinta-feira (19), na Avenida Teixeira e Souza, bairro Braga, em Cabo Frio. O problema foi identificado na calçada de um terreno em obras e causou um forte chiado, perceptível para quem passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros interditou preventivamente o trecho da avenida para garantir a segurança da população. As equipes permaneceram no local até por volta das 11h40, realizando o isolamento e adotando medidas para mitigar os riscos. Após a saída dos bombeiros, agentes da Guarda Municipal assumiram a organização do trânsito, desviando os veículos para a Avenida Florisbela Pena, a fim de minimizar os impactos na circulação da região.

A concessionária responsável pelo fornecimento de gás foi acionada para realizar os reparos necessários. Até o último levantamento, a área permanecia interditada e o problema ainda não havia sido solucionado.

FONTE: G1