Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Reprodução

Publicado 19/12/2024 13:47

Cabo Frio - A crise na saúde de Cabo Frio se agrava a cada dia. Na madrugada desta quinta-feira (19), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle fechou as portas novamente, deixando a população sem atendimento e os municípios vizinhos em alerta.

A decisão de paralisar as atividades foi tomada após uma reunião entre médicos, servidores da saúde e o Secretário de Saúde, Bruno Alpacino, na quarta-feira (18). A pauta central foi a discussão sobre os salários atrasados e o não pagamento do 13º salário, uma demanda antiga da categoria.

Diante da falta de pagamento e das promessas não cumpridas, os profissionais de saúde decidiram por um ultimato: se a situação não fosse resolvida, a UPA seria fechada. A ameaça se concretizou nas primeiras horas desta quinta, com a unidade paralisando todas as suas atividades, inclusive o atendimento de novos pacientes na sala vermelha, que já se encontra lotada com pacientes graves.

Além disso, a Unidade de Pacientes Graves (UPG) do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), localizado no bairro Jardim Esperança, está sem rotina e sem plantonista no momento, agravando ainda mais o cenário da saúde pública em Cabo Frio.

A paralisação da UPA do Parque Burle impacta diretamente a população da cidade e dos municípios vizinhos. Na semana passada, quando houve uma paralisação em toda a rede de atendimento de Cabo Frio, as cidades vizinhas enfrentaram um aumento significativo na demanda por atendimento médico, sobrecarregando seus próprios sistemas de saúde.

Com a nova paralisação, a situação tende a se agravar, principalmente com a aproximação da alta temporada, quando a cidade recebe um grande número de turistas. A falta de atendimento na UPA e na UPG pode gerar um colapso ainda maior no sistema de saúde da região e colocar em risco a vida de muitos pacientes.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Cabo Frio informou que os atendimentos de urgência e emergência estão sendo realizados no Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, HMOCS, no Jardim Esperança, Hospital Municipal da Mulher e UPA de Tamoios.

Com relação ao pagamento do 13° salário dos servidores, a Prefeitura informa que a previsão é que o mesmo seja efetuado nesta sexta-feira (20).

Com relação à Unidade de Pacientes Graves (UPG) do Hospital Municipal Otime Cardoso, a prefeitura disse que “a mesma está em funcionamento e recebendo pacientes cujo quadro clínico necessita dos cuidados da unidade”.

Os servidores da saúde afirmam que só retornarão às atividades após o pagamento dos salários atrasados. Segundo eles, a falta de pagamento tem prejudicado a qualidade do atendimento e a saúde dos pacientes.