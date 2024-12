Ocupações irregulares - Reprodução/ROMU

Ocupações irregularesReprodução/ROMU

Publicado 23/12/2024 14:38

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (21), a Guarda Municipal de Cabo Frio intensificou as operações para coibir a permanência de pessoas em situação de rua em áreas consideradas inadequadas. As ações foram realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) em diferentes pontos da cidade, com foco na orientação e na busca por soluções dignas para essas pessoas.



Durante patrulhamento no bairro Braga, a equipe abordou pessoas em situação de rua e orientou sobre a necessidade de procurar abrigos disponíveis na cidade. Na Avenida Litorânea, foi encontrada uma barraca de camping ocupada por um homem que relatou estar no local há uma semana. Ele também foi orientado a buscar acolhimento.

Ocupações irregulares Reprodução/ROMU

No bairro Passagem, uma estrutura improvisada foi identificada atrás de uma igreja, mas não havia ninguém presente. A Consercaf foi acionada para realizar a limpeza da área. Já na Praça Porto Rocha, agentes encontraram o coreto sendo utilizado como moradia por várias pessoas. Após abordagem, os indivíduos foram orientados a se deslocar para a casa de passagem, com a recomendação de organizar o espaço antes de sair.



No Teatro Municipal, foi identificado outro caso de ocupação nas dependências do local. O homem encontrado dormindo no espaço também recebeu orientação para buscar um abrigo adequado.



As operações seguem em andamento, com foco na desocupação de áreas públicas e na orientação para que pessoas em situação de rua busquem alternativas de acolhimento.

Ocupações irregulares Reprodução/ROMU