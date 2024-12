Réveillon - Divulgação

Réveillon Divulgação

Publicado 23/12/2024 15:22

Cabo Frio - Cabo Frio, tradicional destino de réveillon na Região dos Lagos, passará por uma virada de ano atípica em 2025. A Prefeitura Municipal, sob a gestão da prefeita Magdala Furtado (PV), anunciou o cancelamento da tradicional festa de Ano Novo na Praia do Forte.

A decisão, que surpreendeu moradores e turistas, ocorre após a derrota da prefeita nas eleições municipais de outubro. Até então, a administração municipal havia demonstrado entusiasmo com os preparativos para o evento, inclusive com a abertura de licitação para a contratação de serviços como a instalação de balsas para a queima de fogos.

A mudança de planos se justifica pela não finalização dos contratos necessários para a realização da festa após a definição do novo prefeito, Dr. Serginho (PL). Com isso, a Praia do Forte, que é conhecida por sediar a segunda maior festa de Réveillon do estado do Rio de Janeiro, ficará sem fogos, shows e qualquer tipo de festividade popular.