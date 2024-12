185 pedras de crack, 59 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha, R$ 100 em espécie e um celular - Divulgação|PM

Publicado 24/12/2024 13:21

Cabo Frio - Na tarde do último domingo (22), por volta das 13h, policiais militares realizaram uma operação na Rua Aurora, em Manoel Corrêa, Cabo Frio. A ação resultou na apreensão de um homem de 18 anos, identificado como B.G.L., em posse de uma grande quantidade de drogas.

De acordo com informações da polícia, uma denúncia anônima indicava que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o local e avistaram um indivíduo com as características descritas. Ao perceber a presença da PM, o elemento tentou fugir, pulando muros de algumas casas, mas foi rapidamente abordado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente 185 pedras de crack, 59 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha, R$ 100 em espécie e um celular. Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.