Central de Ambulâncias do SAMU Reprodução

Publicado 24/12/2024 14:14 | Atualizado 24/12/2024 15:17

Cabo Frio - A situação financeira dos servidores municipais de Cabo Frio, especialmente os da Saúde, continua alarmante. A Central de Ambulâncias do SAMU, fundamental para os atendimentos de emergência na cidade, está operando com apenas 30% de sua capacidade, devido à falta de pagamento do 13° salário aos trabalhadores do setor.



De acordo com os profissionais da Central, nenhuma parcela do benefício foi depositada, agravando o já delicado cenário enfrentado pelos servidores municipais, que temem não receber o salário de dezembro. Esse impasse não apenas desmotiva os trabalhadores, mas também compromete o atendimento de urgência, colocando em risco a vida de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



O impacto vai além da Saúde. A crise afeta também o comércio local, que enfrenta uma baixa movimentação em pleno período natalino. Os servidores esperavam o pagamento do 13° salário no sábado (21) ou na segunda-feira (23), mas com o decreto de ponto facultativo assinado pela prefeita Magdala Furtado (PV) para os dias 23 e 24 de dezembro, o cenário se tornou ainda mais incerto.

Por volta das 14h30, a prefeitura enviou uma resposta por e-mail ao Jornal, informando que: “O pagamento do 13° dos servidores que atuam no SAMU já foi enviado para o banco. Os serviços estão mantidos e sendo realizados normalmente”.



Enquanto isso, os servidores seguem sem respostas e com suas atividades comprometidas, deixando a população desassistida.