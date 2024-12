Suposto estacionamento irregular flagrado no gramado do Mart - Reprodução

Publicado 24/12/2024 13:43 | Atualizado 24/12/2024 14:52

Cabo Frio - Um suposto estacionamento irregular foi flagrado no último fim de semana no gramado do Museu de Arte Religiosa e Tradicional, o Mart, em Cabo Frio. O registro mostra uma grande quantidade de carros estacionados no local, prática que, segundo a denúncia, seria proibida.



“Não é a primeira vez que isso acontece, mas ligamos para a prefeitura e sequer mandam agentes de trânsito para verificar a situação”, afirma um dos reclamantes.



Procurados pelo Jornal nesta segunda-feira (23), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o município ainda não se manifestaram sobre se o estacionamento é irregular ou não — lembra-se que, em Cabo Frio, esta segunda (23) e terça-feira (24) são ponto facultativo, assim como 30 e 31, como estabelecido por decreto municipal na sexta-feira (20).

(*) ATUALIZAÇÃO: Por seu lado, em contato com o Jornal nesta terça-feira (24), a assessoria de comunicação do museu confirmou a ilegalidade da prática, mas enfatizou que a responsabilidade pela ordenação, regularização e fiscalização da área externa é da prefeitura de Cabo Frio.



A assessoria relatou ainda que, anteriormente, o município mantinha uma fiscalização constante no local, chegando a rebocar veículos e a intervir em acessos irregulares criados para a circulação de carros. No entanto, essa fiscalização diminuiu, o que teria permitido o retorno do problema.