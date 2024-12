Cabo Frio

Motoristas do transporte de pacientes em hemodiálise de Cabo Frio anunciam paralisação por atraso no 13º

Interrupção ocorre em momento delicado para a cidade, marcado por polêmicas no final do governo de Magdala Furtado, e gera preocupação entre pacientes que dependem do serviço para a manutenção de suas vidas