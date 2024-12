Celular roubado - DivulgaçãoPM

Publicado 24/12/2024 13:48

Cabo Frio - A Polícia Militar recuperou um celular roubado e prendeu um acusado de cometer o crime na tarde desta segunda-feira (23), no bairro São Bento, em Cabo Frio.

De acordo com informações da polícia, uma equipe foi acionada após um roubo ocorrido no bairro Novo Portinho. Com base em detalhes fornecidos pela vítima, como as características físicas do assaltante e as roupas que ele usava, os policiais iniciaram as buscas pela região central da cidade.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o celular roubado enterrado em um canteiro de jardim próximo à Praia do Forte. Em seguida, abordaram um indivíduo que apresentava as mesmas características do suspeito descrito pela vítima.

Questionado sobre o celular, o indivíduo confessou ter cometido o roubo e indicado o local onde havia escondido o aparelho. Ele também entregou uma bicicleta, que teria sido utilizada no crime.

O elemento, identificado como M.C.G.B., de 18 anos, possui antecedentes criminais por roubo. Ele foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a 127ª DP de Búzios, Central de Flagrantes do dia, onde a vítima o reconheceu formalmente.

O acusado permanece preso por roubo.