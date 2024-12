Cavalos são vistos "passeando" tranquilamente na Avenida - Reprodução Rede social

Publicado 24/12/2024 14:21

Cabo Frio - Em Cabo Frio, as “renas” do Papai Noel parecem ser um pouco diferentes. Na madrugada desta terça-feira (24), véspera de Natal, cavalos foram vistos “passeando” tranquilamente na Avenida Nilo Peçanha, no Centro da cidade. Enquanto o bom velhinho faz seus preparativos, essas “renas alternativas” estavam adiantadas, explorando as ruas da cidade antes da hora.



Brincadeiras à parte, a presença desses animais soltos em vias públicas representa um risco à segurança no trânsito, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida. O momento foi registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local e está viralizando nas redes sociais.



Durante a manhã, os animais não foram mais avistados na região, no entanto, vale o alerta para que motoristas e pedestres fiquem atentos, uma vez que cavalos na pista podem provocar acidentes graves.