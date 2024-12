Falsos recibos de estacionamento - Reprodução

Falsos recibos de estacionamentoReprodução

Publicado 26/12/2024 14:47

Cabo Frio - Turistas e moradores de Cabo Frio, foram alvo de um golpe na tarde desta quarta-feira (25). Agentes da Guarda Municipal, após denúncias, apreenderam falsos recibos de estacionamento que estavam sendo colocados nos veículos estacionados na região da Praia do Forte.



Os documentos, com aparência de recibos oficiais da Prefeitura de Cabo Frio, direcionavam os motoristas para um pagamento via PIX em uma conta de pessoa física, identificada como pertencente a Wesley Correa Cerqueira.



De acordo com testemunhas, os golpistas aproveitavam a ausência dos proprietários dos veículos para colocar os falsos recibos nos parabrisas. Ao verificar o documento, os motoristas eram induzidos a realizar o pagamento por meio de um QR Code, que direcionava para uma conta pessoal.



As forças de segurança investigam o caso e analisam câmeras de segurança da região para identificar os criminosos envolvidos no golpe. Até o momento, ninguém foi preso.