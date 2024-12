Homem de 38 anos, identificado como J.S.M. - Divulgação/PM

Homem de 38 anos, identificado como J.S.M. Divulgação/PM

Publicado 26/12/2024 15:08

Cabo Frio - Na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 13h30, policiais militares prenderam um homem de 38 anos, identificado como J.S.M., na rodovia RJ-106, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. O indivíduo era procurado pela Justiça.



A ação policial ocorreu após uma denúncia recebida de um policial civil de São Pedro de Aldeia, que informou sobre a possível localização do foragido. Ao chegar ao local indicado, a guarnição abordou o suspeito e, após consultar os sistemas, confirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.



J.S.M. foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde permanecerá à disposição da Justiça.