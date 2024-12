Caminhão de lixo atolado na Passagem - Reprodução/Rede social

Publicado 26/12/2024 15:02

Cabo Frio - Um caminhão coletor de lixo ficou atolado em um buraco na Rua Maestro Clodomiro Guimarães de Oliveira, no bairro da Passagem, em Cabo Frio, nesta semana. O incidente provocou um pequeno congestionamento no local, com pelo menos dois veículos aguardando para passar.



Moradores atribuem a responsabilidade pelo buraco à prefeita Magdala Furtado, do Partido Verde. Comentários como “caminhão atolou no buraco da Magdala” têm circulado.



A atual mandatária enfrenta um final de governo marcado por escândalos em vários setores, e o ocorrido com o caminhão de lixo se soma a outros problemas que têm gerado desgaste à administração municipal.