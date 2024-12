Corpo é encontrado - Alexandre Locutor

Publicado 30/12/2024 16:59

Cabo Frio - Na tarde da última sexta-feira (27), um corpo de um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, foi encontrado na areia da Praia de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência. Após a chegada das autoridades, uma perícia foi realizada na área e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde será submetido a exames que podem ajudar na identificação e na apuração das causas da morte.



O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que seguirá com as investigações. Até o momento, não há informações sobre a possível causa da morte ou se há indícios de crime.

